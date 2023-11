Consigliera di parità, 'farò un esposto contro Casapound'

"Presenterò un esposto alle forze dell'ordine perché è inaccettabile un atteggiamento di questo genere". Lo dice la consigliera di Parità regionale, Katya Foletto, in riferimento allo striscione di Casapound apparso sotto l'Arco d'Augusto di Aosta che riportava: "Ma quale patriarcato, 'questo' è il vostro uomo rieducato". Sotto il monumento simbolo della città, 24 ore prima si era tenuta una manifestazione per Giulia Cecchettin e per tutte le vittime di violenza.

"E' paradossale che mentre un'intera comunità si sta muovendo per testimoniare che è contro la violenza di genere si facciano azioni ostinate e contrarie, ridicolizzando questa sensibilità che finalmente emerge anche da parte maschile", prosegue Foletto.

"È una frase di scherno. Le forze dell'ordine valuteranno se ci sono elementi contrari alla legge", conclude la consigliera.





