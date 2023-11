Savt Agricoli-forestali, Dimitri Démé confermato segretario

Dimitri Démé è stato confermato, all'unanimità e a scrutinio segreto, segretario di categoria del Savt/Agricoli-forestali durante il 23/o congresso del sindacato di categoria.

La risoluzione finale approvata chiede "pieno riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi cinque anni per il rilancio del settore, con un impegno costante a portare proposte e rivendicazioni ai tavoli di confronto". Ma anche il "rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro, fondamentale per i diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza economica".

Il documento prosegue chiedendo "sempre maggiore attenzione anche verso il comparto agricolo e zootecnico, con focus sulla frammentazione contrattuale e aziendale tipica del settore e sullo sviluppo economico e strutturale delle relative filiere agricole".

Gli altri punti della risoluzione riguardano il "costante impegno nella difesa della dignità lavorativa ed economica, della qualità della vita e della sicurezza sui luoghi di lavoro di tutti i lavoratori del settore", il "riconoscimento del grande lavoro svolto anche in favore degli iscritti e dei dipendenti dell'Institut agricole régional Iar e dell'Agenzia regionale Area Vda, con l'approvazione di importanti rinnovi contrattuali ed accordi aziendali".



