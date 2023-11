Con 21 barboncini in casa, sequestrato 'allevamento abusivo'

Guardia di finanza e polizia locale, con la collaborazione dei veterinari dell'Usl, hanno sequestrato 21 barboncini toy tenuti in un alloggio di Aosta. La proprietaria, una donna di origine romena, è stata denunciata per maltrattamenti. Il decreto penale di sequestro è stato emesso dalla procura di Aosta.

Secondo l'accusa, la donna avrebbe allevato i cani in un appartamento di poco più di 40 metri quadrati, tenendoli in condizioni igieniche e sanitarie precarie, per poi venderli. I cani sono stati trovati sporchi, con le unghie lunghe e tra i loro escrementi. I 21 barboncini sono stati sequestrati e affidati alle cure del canile regionale.



