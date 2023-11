Quotidiamo, al via il recupero dei pasti in un self-service

Da anni l'emporio solidale Quotidiamo si occupa di contrastare lo spreco alimentare attraverso progetti didattici e accordi per il recupero di fresco alimentare con i supermercati. Ora è pronto a lanciare un nuovo progetto: da venerdì 1/o dicembre, grazie alla collaborazione con la cooperativa Noi e gli altri e con la parrocchia di Saint-Martin-des-Corléans di Aosta, promuoverà un'iniziativa di recupero e ridistribuzione dei pasti avanzati dal self-service Du Mont del venerdì.

"Attraverso questa collaborazione saremo in grado di non buttare e ridistribuire i pasti avanzati che verranno subito abbattuti, per poter essere conservati al meglio, e poi portati presso la parrocchia dove saranno immagazzinati e ridistribuiti immediatamente", spiega la vicepresidente della cooperativa 'Noi e gli altri', Noella Semeria. "Noi vediamo tutti i giorni le famiglie in difficoltà che vivono nella nostra città e crediamo che unire la lotta allo spreco alimentare a quella alla povertà sia un dovere. È vergognoso pensare alla quantità di cibo che viene sprecato ogni giorno se si pensa alle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e questo è un modo efficace per ridistribuire le risorse nel nostro piccolo", sottolineano i volontari della parrocchia di Saint-Martin-des-Corléans.

Ogni venerdì pomeriggio, a partire dalle 16, chi vorrà usufruire del servizio potrà presentarsi presso l'Aula rosa della chiesa di Saint-Martin e ritirare i pasti surgelati. Non ci sono limiti o nominativi da lasciare, il servizio mantiene l'anonimato per tutti coloro che ne usufruiranno.



