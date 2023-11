Confindustria, Pil Vda giù del 9,8% con chiusure Monte Bianco

"Considerando una chiusura di tre mesi l'anno per 18 anni del traforo del Monte Bianco, il costo complessivo sarebbe una perdita cumulata di valore aggiunto del 9,8%" per la Valle d'Aosta. Il dato è stato fornito da Stefano Di Colli, del Centro studi di Confindustria, durante il convegno a Courmayeur 'Il fattore tunnel. La fragilità delle connessioni tra Italia ed Europa'.

La cifra è stata ricavata analizzando l'andamento del Pil della regione alpina - "cresciuto sempre meno di quello italiano" - nel periodo 1999-2000, quello della chiusura seguita al rogo. Infatti "in base alla correlazione tra economia italiana e valdostana, quest'ultima sarebbe dovuta crescere del 2,2% annuo in più in assenza dell'anomalia statistica rilevata".

Adottando invece una misura alternativa, la stima della perdita cumulata di Pil, secondo Confundustria, è del 6,7%.

Per la regione francese di Auvergne Rhone-Alpes invece la perdita cumulata di valore aggiunto - sempre secondo gli industriali - sarebbe del 2,6%.



