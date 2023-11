Cdm Zermatt-Cervinia, 'in bilancio il finanziamento per il 2024'

"Anche per il 2024 sarà riproposto in bilancio il finanziamento per il sostegno della Speed opening di Breuil-Cervinia - Zermatt". Così l'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, durante l'illustrazione del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 da parte della giunta regionale al Consiglio permanente degli enti locali. "Credo - ha detto ai sindaci - che non sia il caso di aprire una discussione su questo. Come è andata lo sappiamo tutti, possiamo dire con orgoglio che abbiamo messo in moto una macchina organizzativa straordinaria che sicuramente è stata all'altezza della situazione", ha aggiunto Grosjacques, facendo riferimento all'annullamento per le condizioni meteo di tutte le quattro gare di discesa libera che erano previste nei giorni scorsi. "Purtroppo - ha concluso - contro il tempo non abbiamo armi. Le due federazioni, quella svizzera e quella italiana, e la Fis hanno garantito il pieno sostegno per la riproposizione della gara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA