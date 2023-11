Lega, Marialice Boldi rieletta segretaria regionale

Marialice Boldi è stata rieletta per acclamazione segretaria regionale della Lega Vallée d'Aoste al termine del congresso regionale del partito. "In questo mandato, che durerà tre anni, sarà però mia cura - ha detto Boldi - fare in modo che crescano persone che abbiano voglia, un giorno, di prendere il mio posto e di guidare il partito".

Secondo la segretaria "fare politica significa non avere paura, ma affrontare le scelte con l'obiettivo di mettere al centro la comunità, con sacrificio e spirito di servizio. I cittadini purtroppo tendono sempre di più ad allontanarsi dalla politica e non vanno più a votare: il nostro ruolo principale deve essere quello di ridare fiducia ai cittadini mostrando loro il buon governo di cui solo la Lega è veramente portatrice. La Lega Vallée d'Aoste è pronta a governare".

Insieme a Boldi, sono stati eletti i membri del Consiglio direttivo regionale la vicecoordinatrice della Lega giovani Erja Nicod, la vicecapogruppo in Consiglio comunale ad Aosta Sylvie Spirli, i consiglieri regionali Andrea Manfrin, Simone Perron e Raffaella Foudraz, Paolo Varetti, Deborah Ziggiotto, Sandro Lai, Barbara Guglielmino.



