L'azienda Chateau Vieux vince il Premio Idea - gi lab Vda

Il concorso Gi-lab Vda - Premio Idea, alla sua prima edizione, è stato vinto dall'azienda vitivinicola Château Vieux di Pont-Saint-Martin. I titolari sono i giovani Sara e Marco Manganone, che hanno dato vita all'interno dei propri vigneti al progetto 'Eco Rotaia, una via tra i vigneti'.

La premiazione è avvenuta nel corso dell'incontro dal titolo 'La sostenibilità dell'idea imprenditoriale', che si è tenuto presso la sede dell'azienda Les Crêtes di Aymavilles.

Le altre aziende che hanno partecipato al concorso sono state: Matters srl, Marazzato soluzioni ambientali srl, Chenevier spa, Brsi srl, D&D srl, Gourmandies snc e Atelier des ideés sas. La giuria del premio era composta da un membro per ogni associazione di categoria (Coldiretti, Confcommercio, Confindustria, Adava, Consulta giovani Bccv).

'Gi-lab premio idea', il concorso organizzato dai gruppi Giovani imprenditori di Confindustria Valle d'Aosta, Confcommercio Vda, Coldiretti e Adava, con il sostegno e la collaborazione di Bcc Valdostana e della Consulta giovani Bccv, è nato per valorizzare e premiare i progetti di aziende valdostane impegnate nello sviluppo innovativo della cultura d'impresa, attraverso ingredienti quali la creatività, l'originalità e tecnologia progettuale per lo sviluppo e la crescita della propria azienda.

Nell'edizione di quest'anno, il concorso era rivolto agli imprenditori e imprenditrici della Valle d'Aosta, singoli o associati, iscritti ad un'associazione di categoria organizzatrice e che avessero sviluppato all'interno del proprio percorso imprenditoriale un'idea innovativa in ambito 'green e sostenibilità'.



