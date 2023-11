Traffico influenze illecite, Pg chiede annullare con rinvio

Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della condanna per Gabriele Accornero, ex manager di Finaosta ed ex consigliere delegato del Forte di Bard e per l'imprenditore Gerardo Cuomo.

La sentenza è attesa nella tarda serata di oggi.

A marzo, al termine del processo d'appello bis su presunti casi di corruzione riguardanti partecipate regionali in Valle d'Aosta, la Corte d'appello di Torino aveva condannato per concorso in traffico di influenze illecite a otto mesi di reclusione Gabriele Accornero e a cinque mesi e dieci giorni di reclusione Gerardo Cuomo. A entrambi i giudici della quinta sezione penale di Torino avevano concesso la sospensione condizionale e la non menzione della condanna.

I difensori degli imputati avevano impugnato la sentenza di condanna e presentato ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento.



