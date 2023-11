Sci, invariati i costi per gli skipass di fondo

I prezzi per gli skipass regionali per le piste di fondo rimarranno invariati per la stagione 2023/2024 in Valle d'Aosta. Fino al 10 dicembre 2023 gli adulti pagheranno 105 euro, mentre la quota per gli over 65 è di 60 euro; successivamente è previsto l'aumento di 10 euro sulle due tariffe.

E' ancora attivo lo stagionale under 18 per i residenti in Valle d'Aosta (50 euro), valido per lo sci di fondo e discesa e acquistabile esclusivamente nelle biglietterie degli impianti di risalita. Gli atleti degli sci club valdostani, tra i 6 e i 19 anni, potranno usufruire dello stagionale a 30 euro che darà accesso solo alle piste del fondo. Lo skipass è gratuito per i bambini fino ai 5 anni.

Fino al 19 novembre sarà ad accesso gratuito l'anello battuto da 1,5 km di Cervinia. Si può sciare anche a Bionaz dove è allestito un anello con la neve prodotta durante la scorsa stagione e stoccata per tutta l'estate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA