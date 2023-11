Marzi, rafforzare collaborazione con il Piemonte

"C'è la volontà comune di rafforzare e implementare le collaborazioni già in essere, sviluppando nuove sinergie e progettualità in una logica di collaborazione e condivisione". Lo dice l'assessore Carlo Marzi al termine dell'incontro con Luigi Icardi, assessore alla Sanità del Piemonte.

Un obiettivo da perseguire "in particolare, rinnovando la convenzione relativa alla Rete oncologica/pediatrica e approfondendo possibili nuove collaborazioni, come le reti interregionali per la presa in carico e il tempestivo intervento nei casi di traumi, infarto e ictus e quelle patologie quindi nelle quali la tempestività è vitale".

Domani Marzi incontrerà a Roma il ministro della Salute Orazio Schillaci, a cui espliciterà le peculiarità territoriali della Valle d'Aosta che caratterizzano la sanità regionale.



