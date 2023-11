Save the children, poche postazioni web per alunni disabili

Guardando alla percentuale di scuole con la banda ultra-larga, la Valle d'Aosta è tra le regioni più connesse con il 76% sul totale delle sedi scolastiche.

Considerando le postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con disabilità, nella regione alpina sono il 68,6%%, una percentuale tra le più basse a livello nazionale (75,9% la media in Italia). I dati emergono dall'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia 'Tempi digitali' diffuso da Save the children in occasione della Giornata mondiale dell'Infanzia.

La rete ultraveloce con fibra fino all'abitazione raggiunge il 39,7% nella regione alpina (contro il 52% della media italiana) e le famiglie ultraconnesse con fibra Ftth (fino all'abitazione), rappresentano il 3,55% in Valle d'Aosta.

