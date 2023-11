Il Marché vert noël torna con 30 chalet e più atmosfera

Piazza Severino Caveri sarà dedicata ad accogliere gli eventi e i due chalet istituzionali, mentre le altre 28 strutture in legno affidate ad artigiani e commercianti troveranno spazio nelle piazze Giovanni XXIII e Roncas. E' una delle principali novità della 15/a edizione del Marché vert noël, il mercatino di Natale di Aosta in programma dal 25 novembre al 7 gennaio prossimo. Gli chalet avranno una nuova disposizione, decisa dopo un "confronto con i commercianti", ha spiegato in conferenza stampa l'assessora comunale alla Promozione turistica, Alina Sapinet.

Le altre novità riguardano il sito web dedicato (www.mercatinodinataleaosta.it), una "maggiore promozione" e "l'incremento della segnaletica con totem", ma anche "suggestive video-proiezioni serali nei luoghi del Marché vert Noël che contribuiranno ad accrescere la magia del mercatino", oltre a scenografie di "grande effetto" quali una stella luminosa in piazza Roncas e l''albero parlante' in piazza Caveri. Anche la Chambre valdôtaine ha fatto la sua parte: "Proponiamo un allestimento di 105 alberelli luminosi lungo gli assi del Cardo e del Decumano", ha sottolineato il presidente, Roberto Sapia.

Inoltre il 18 dicembre aprirà in piazza Chanoux la pista di pattinaggio all'aperto.

"Si tratta dell'evento di maggiore dimensione dopo la Fiera di Sant'Orso, per l'amministrazione regionale è imprescindibile sostenerlo", ha detto l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques. "Non avremo uno stand ma saremo presenti in maniera discreta con le luminarie", ha spiegato Enrico De Girolamo, direttore generale di Cva. Per la prima volta l'organizzazione e la promozione dell'evento sono state supportate da un project manager esterno della Promec snc di Bollate (Milano), dopo che era andato deserto il tentativo di esternalizzare totalmente la gestione.



