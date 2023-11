Cdm Zermatt-Cervinia, annullata la prima prova femminile

A causa del forte vento e nevicate notturne la giuria ha deciso di annullare il programma di oggi della prima prova cronometrata femminile della discesa libera di Zermatt-Cervinia, in vista delle due gare di Coppa del mondo del fine settimane. "Le condizioni meteorologiche non consentono alcuna attività sul percorso di gara", fa sapere la Fis.

Il training avrebbe dovuto prendere il via alle 11.45 ed essere aperto da due americane, Isabella Wright e Breezy Johnson; con il 3 la svizzera Priska Nufer, mentre con il 5 la prima delle italiane, la valdostana Federica Brignone, che gioca in casa. A Sofia Goggia, Corinne Suter e Ilka Stuhec, tre grandi velociste, i numeri dal 12 al 14.

Per il maltempo, in campo maschile le due gare e due delle tre prove cronometrate della scorsa settimana erano state cancellate.



