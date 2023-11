Casa Zaccheo, cantiere da 3 milioni al via ma si cercano i fondi

Aprirà la prossima primavera il cantiere di Casa Zaccheo: è prevista la ricostruzione del complesso residenziale che si trova a Plan d'Avie, ad Arpuilles (Aosta), all'imbocco del sentiero che percorre il Ru neuf verso Gignod.

L'associazione l'Albero di Zaccheo ha ottenuto la struttura in subcomodato d'uso gratuito per 90 anni dalla Diocesi di Aosta, che a sua volta l'ha avuta in comodato dalla Regione. E' prevista la realizzazione una casa per ferie - lungo il tracciato passano anche i pellegrini che affrontano la Via Francigena - ma anche un'attività no-profit destinata alle famiglie. Il progetto prevede un costo che supera i tre milioni di euro e per portarlo a termine l'associazione è alla ricerca di benefattori e investitori, sia nel pubblico sia nel privato.

L'associazione negli ultimi 14 anni si è autofinanziata per realizzare il progetto architettonico e recentemente è stato rilasciato il permesso di costruire. E' previsto che alcuni alloggi liberi potranno ospitare progetti di affiancamento familiare, anche in forme di semi-residenzialità. Saranno destinati a famiglie con minori in situazione di temporanea difficoltà per "fare vita comunitaria, nel quotidiano, secondo lo stile del 'fare famiglia insieme'". Per avviare progetti di cantiere-scuola da affiancare alla solidarietà sociale sono inoltre in corso rapporti di collaborazione con il Centro nazionale opere salesiane - Formazione aggiornamento professionale di Châtillon.



