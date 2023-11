Torrenti esondano in Valgrisenche, chiusa la strada regionale

Le attuali piogge a bassa quota e la neve caduta nei giorni scorsi stanno alzando il livello dei corsi d'acqua in Valle d'Aosta. Alcuni torrenti sono esondati nella Valgrisenche.

"La strada regionale 25 è stata chiusa precauzionalmente fino a domattina", spiega la sindaca, Aline Viérin. "Non ci sono persone coinvolte, al momento siamo impegnati a gestire la situazione", aggiunge.

Più a valle il sindaco di Arvier, Mauro Lucianaz, ha chiuso in via precauzionale per pericolo di caduta pietre il tratto di strada regionale dal bivio di Chamençon sino al bivio di Planaval.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA