Cdm Zermatt-Cervinia, 'danno limitato, c'è l'assicurazione'

L'annullamento per maltempo delle due gare maschili della Coppa del mondo di sci alpino a Zermatt-Cervinia dovrebbe portare un "danno finanziario gestibile" secondo il comitato organizzatore locale. Il quotidiano svizzero Blick riporta alcune dichiarazioni di Diego Züger, amministratore delegato della divisione commerciale di Swiss ski.

"Il danno finanziario dovrebbe essere limitato perché l'assicurazione dovrebbe coprirlo", spiega Züger. Secondo il quotidiano, l'intera procedura attraverso la compagnia assicurativa potrebbe richiedere alcuni mesi.

Insieme alle gare di discesa libera femminile previste questo fine settimana, il Matterhorn Cervino Speed Opening - riporta Blick - costerà circa sette milioni di franchi svizzeri (7,2 milioni di euro). Gli organizzatori non rivelano la somma che riceveranno dall'assicurazione.

"I biglietti - assicura Züger - verranno rimborsati per intero" a coloro che li avevano acquistati per assistere sul posto alle due gare annullate lo scorso fine settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA