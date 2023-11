Aosta, una nuova palestra per scuole e associazioni sportive

La giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova palestra scolastica a servizio delle scuole secondarie di secondo grado nel comune di Aosta. "La struttura è prevista in via dalla Chiesa, a ovest dell'ipermercato Gros Cidac, su un'area di proprietà di comune", ha spiegato in conferenza stampa l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Davide Sapinet. In questo senso va "l'accordo di programma" con l'ente locale. "La realizzazione - ha aggiunto - costerà 3,8 milioni di euro". La struttura "sarà a servizio delle scuole e delle associazioni sportive" e "in questa fase sarà priva di tribune".



