Julen, annullare la prima gara è stata una decisione difficile

"La decisione di oggi è difficile, ma giusta. Lo sci è uno sport all'aria aperta e per questo ci saranno sempre cancellazioni a causa delle condizioni meteo". Lo dichiara Franz Julen, presidente del Comitato organizzatore locale della Coppa del mondo di sci alpino a Zermatt-Cervinia, dopo la cancellazione della prima gara di discesa libera maschile - prevista oggi - a causa delle abbondanti nevicate e del vento forte.

"Mi dispiace - prosegue Julen - per la cancellazione di oggi per tutte le persone coinvolte, che hanno lavorato duramente per due anni a questo progetto innovativo. Tuttavia abbiamo mostrato al mondo che Zermatt e Breuil-Cervinia hanno già condizioni di innevamento ottimali a inizio di novembre. Faremo tutto il possibile per realizzare le altre tre discese previste dal programma".



