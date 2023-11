Insieme per le Cime bianche, 'resisteremo con ogni mezzo'

"Il Comitato, grazie alla raccolta fondi avviata per proteggere il Vallone, ha già affidato l'incarico per la predisposizione di un parere di precontenzioso al fine di poter intervenire anche in sede legale. Ci prepariamo a resistere con ogni mezzo necessario, quello giudiziario sarà solo uno degli strumenti, questa è una battaglia culturale e politica". Così, in una nota, il comitato Insieme per le Cime bianche, sottolineando che il Defr 2024-2026 approvato ieri dal Consiglio Valle prevede "l'avvio dell'iter autorizzatorio di fattibilità tecnico-economica per il collegamento intervallivo Cime Bianche" e che "questa denominazione, apparentemente neutra, nel linguaggio amministrativo significa andare avanti con i livelli di progettazione".

"Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nel suo documento di programmazione - scrive il comitato - decide di andare avanti con un progetto che non sa se potrà fare e del quale sa solo che costerà almeno 150 milioni di Euro. Il comitato ringrazia le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli per aver portato un emendamento soppressivo (in buona sostanza l'abbandono del progetto), che è stato bocciato senza la minima risposta da parte del governo, senza la minima discussione e con il voto dei cinque consiglieri di Fp-Pd che in campagna elettorale sottoscrivevano di "impegnarsi per la difesa dell'integrità del Vallone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA