Comunali, domenica a Gaby 383 elettori chiamati alle urne

Sono 383 i cittadini chiamati alle urne domenica a Gaby per l'elezione diretta del sindaco, del suo vice e di nove consiglieri comunali. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle 23 per i 192 uomini e le 192 donne aventi diritto.

Si candida solo una lista, 'Pour le pays', guidata dal sindaco uscente, Francesco Valerio, e che propone come vice l'ex primo cittadino Pierluigi Ropele.

Il solo possibile ostacolo alla conferma di Valerio è l'astensionismo: per rendere valide le consultazioni, alle urne dovrà recarsi il 50 per cento più uno degli aventi diritto e oltre la metà dei voti dovrà essere valida. Le operazioni di spoglio si svolgeranno dalle ore 8 di lunedì.



