Aosta, 44 mila euro per 'Tavola amica' ed 'Emporio solidale'

Ammonta a poco più di 44 mila euro l'importo che l'amministrazione comunale di Aosta stanzierà per sostenere i servizi di 'Tavola amica' e 'Emporio solidale', aderendo a una proposta di collaborazione formulata dalla Fondazione Opere Caritas onlus.

I fondi sono stati stanziati in attuazione di un'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile in funzione del "rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea". Verranno utilizzati per "accrescere l'offerta di pasti in favore di soggetti che necessitino di supporto e di assistenza e non possano usufruire di servizi alternativi, nell'ambito del progetto 'Tavola Amica', gestito direttamente dalla Fondazione Caritas in ambito cittadino, e all'implementazione delle dotazioni destinate al progetto 'Emporio solidale', di cui Caritas è partner nell'ambito della co-progettazione, mediante reperimento e distribuzione all'utenza in condizioni di bisogno di generi alimentari di prima necessità". In particolare, i fondi erogati dal Comune serviranno a garantire circa 5.000 pasti supplementari serali a "persone indigenti e bisognose che versano in condizioni di disagio", oltre al reperimento e alla distribuzione di generi alimentari 'freschi' di prima necessità (ortaggi, verdure, carne, formaggi, frutta) in cassette del valore di 15-20 euro.



