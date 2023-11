Discarica di Chalamy, giudice 'i gestori diffamati da attivisti'

Un post sulla pagina Facebook 'La Valle non è una discarica' ha portato a tre condanne di primo grado per diffamazione. Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha inflitto 400 euro di multa a Elvis Francisco, di 66 anni, e a Sharon Erika Standen (56) e 300 euro di multa a Patrizia Pradelli (63).

A sporgere querela, dopo il post pubblicato nel giugno 2021, erano stati i fratelli Paolo e Maurizio Fresc, soci dell'impresa proprietaria della discarica di Chalamy, negli anni passati oggetto anche di una petizione e al centro di un contenzioso davanti al Tar. I due si sono costituiti parte civile: il giudice ha stabilito che dovranno essere risarciti con 1.500 euro ciascuno da Francisco e Standen e con 1.000 euro da Pradelli. Altri due imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste e un altro prosciolto in quanto "non punibile per particolare tenuità del fatto".

Franscisco e Standen erano accusati di aver pubblicato in concorso il post, con cui il primo sosteneva di essere stato aggredito verbalmente dai due fratelli. Pradelli, ex consigliera comunale di Aosta del M5s, aveva poi commentato il post, in modo diffamatorio secondo il giudice.

"Sono soddisfatto di questa sentenza, anche perché ritengo che il diritto a manifestare il pensiero non includa il diritto di insultare le persone", commenta l'avvocato di parte civile, Corrado Bellora.



