Articoli di ferramenta non conformi, maxi-sequestro a Quart

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza ha sequestrato al Self di Quart decine di migliaia di articoli, soprattutto di ferramenta e utensili, posti in vendita al pubblico - secondo le Fiamme gialle - privi dei requisiti di legge previsti dal Codice del consumo.

In base ai controlli dei finanzieri, principalmente mancavano le etichettature in italiano, i materiali utilizzati per il prodotto e le istruzioni, tutti requisiti previsti dalla legge italiana. Per queste contestazioni la società è stata segnalata alla Camera di commercio della provincia dove è situata la sede legale, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA