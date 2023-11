"Il fattore tunnel in Europa", convegno a Courmayeur

"Il fattore tunnel. La fragilità delle connessioni tra Italia ed Europa" è il titolo di un convegno in programma il 21 novembre sulla Skyway Monte Bianco, a Courmayeur. A dare lo spunto per la discussione sarà la situazione dei trasporti a seguito della chiusura del Traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione. Tra i relatori sono previsti il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. I lavori inizieranno alle 10 e si concluderanno in tarda mattinata.

Interverranno anche il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e l'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile, Luigi Bertschy.



