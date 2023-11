Giornata internazionale della Montagna, al via una rassegna

Prenderà il via martedì 14 novembre la rassegna 'Linee. La montagna al centro: dialoghi con l'assessore Luciano Caveri', che con una serie di tre iniziative intende celebrare la Giornata internazionale della montagna. Francesco Casolo, scrittore e docente di Storia del cinema allo Ied, Michele Freppaz, professore dell'Università degli studi di Torino e scrittore, e Silvia Stefanelli, consulente della Commissione europea sui progetti di mitigazione climatica, si confronteranno su clima e ambiente. Gli appuntamenti, moderati da Denis Falconieri, si svolgeranno sempre alle 18 nel Salone ducale del Comune di Aosta. Martedì 21 novembre sarà la guerra al centro del dibattito, a cui parteciperanno Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance, documentarista e docente, Franco Faggiani, scrittore e giornalista, e il fotografo Stefano Torrione. Martedì 28 novembre si parlerà invece di design e di attrezzatura con Giampaolo Allocco, designer specializzato nell'Industrial design legato allo sport, Charlotte Bonin, triatleta olimpionica, Pietro Giglio, guida alpina, e Oliviero Gobbi, amministratore delegato della Grivel Mont Blanc.

"L'obiettivo è quello di incrociare e confrontare voci, visioni ed esperienze differenti per cercare di uscire dalla retorica che spesso viene utilizzata quando si parla di montagna", spiega Caveri, assessore alle Politiche nazionali per la montagna. All'organizzazione partecipa Fondazione Courmayeur Mont Blanc. L'11 dicembre, in occasione della Giornata internazionale della montagna, si terrà al Forte di Bard, alle 10, la tavola rotonda 'Ecosistemi montani nel 2050'. A seguire, alle 14.30, il convegno 'La montagna di ghiaccio' e, alle 18, nella Sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta, la presentazione del libro 'I Sella in Valle d'Aosta. Imprenditori e alpinisti tra Ottocento e Novecento', di Teresio Gamaccio e Maurizio Sella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA