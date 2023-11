Trasporto pubblico su gomma, prorogata la gratuità

"Le aziende che gestiscono il trasporto pubblico automobilistico in Valle d'Aosta (Arriva, Svap e Vita) hanno reso noto oggi che il passaggio definitivo dal vecchio al nuovo sistema richiede ancora un periodo di sperimentazione e di lavorazione. Pertanto il periodo di gratuità è prorogato a carico delle aziende". Lo comunica l'Assessorato regionale dei Trasporti e Mobilità.

"La funzionalità del nuovo sistema di bigliettazione - dichiara l'Assessore Luigi Bertschy - è per l'Amministrazione regionale e le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale su gomma una priorità. Al momento il sistema necessità ancora di alcuni giorni di lavoro per essere pienamente operativo e si proseguirà dunque con la gratuità del servizio. L'obiettivo è quello di evitare disservizi e disparità di trattamento tra i viaggiatori che utilizzano il trasporto pubblico su gomma".



