Manes, preoccupato per ridimensionamento del Superbonus

"Preoccupazione per le criticità sollevate dall'Associazione nazionale costruttori edili a seguito delle modifiche introdotte nella Manovra di Bilancio per il 2024, soffermandosi sulle conseguenze del ridimensionamento del Superbonus e sull'incremento della pressione fiscale sugli immobili", è espressa dal deputato valdostano Franco Manes.

"Il Superbonus - sottolinea - ha subito un indebolimento significativo a causa delle recenti modifiche legislative.

L'eliminazione delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura rappresenta una regressione in termini di politiche abitative e di sostenibilità ambientale e avrà ripercussioni dirette sulla produttività nel settore della manutenzione edilizia." Sul fronte immobiliare, Manes l'aumento della tassazione, che emerge come un carico fiscale supplementare di circa 1,9 miliardi di euro nel prossimo triennio secondo la relazione tecnica al disegno di legge: "Questo rafforzamento della tassazione, in un periodo di incertezza economica, penalizza i proprietari di immobili e rischia di rallentare gli investimenti in un settore già delicato".

