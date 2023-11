Enogastronomia valdostana protagonista a Parigi

I prodotti agroalimentari e i vini della Valle d'Aosta saranno protagonisti di un evento nella sede del Consolato generale d'Italia a Parigi. L'appuntamento è previsto lunedì 13 novembre in occasione della "Settimana della cucina italiana del mondo". Ad illustrare le peculiarità delle quattro Dop, dei vini Doc e di tutto il paniere dell'enogastronomia regionale saranno produttori e tecnici del settore. Seguirà un buffet, preparato dallo chef Agostino Buillas, per degustare i prodotti e scoprire gli abbinamenti tra i diversi sapori e i piatti della tradizione.

"Abbiamo accolto con piacere ed interesse la proposta di organizzare un evento promozionale della Valle d'Aosta nella capitale francese dove la nostra regione non ha mai cessato di promuovere azioni di marketing turistico" ha dichiarato l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques. A rappresentare la Regione Valle d'Aosta sarà l'assessore Marco Carrel: "L'opportunità venutasi a creare rappresenta un'occasione imperdibile per la promozione dei nostri prodotti enogastronomici in un contesto culturale a noi particolarmente vicino. Il legame linguistico e culturale con la Francia così come il prestigio di una vetrina nel cuore di Parigi sono alla base di questa bella iniziativa che vuole mettere in luce la qualità e la genuinità delle nostre eccellenze".

