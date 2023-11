Cgil, gestione superficiale della manutenzione delle strutture regionali

"C'è una gestione molto superficiale della manutenzione delle strutture nella nostra regione. Sono necessari un piano di monitoraggio e controlli capillari su tutte le strutture pubbliche". Lo scrive la Cgil della Valle d'Aosta dopo i recenti episodi (crolli nelle scuole e all'autostazione di Aosta), aggiungendo: "Non si tratta più di episodi sporadici e la loro frequenza mette a rischio la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori".

"Non vogliamo creare allarmismi, ma è difficile non manifestare forte preoccupazione. La sicurezza è un argomento importante e delicato, per questa ragione è urgente effettuare una ricognizione puntuale di tutte le strutture pubbliche ormai datate per evidenziare eventuali criticità strutturali e quindi intervenire tempestivamente. La prevenzione è lo strumento più efficace affinché si evitino situazioni che possano sfociare in tragedia. Siamo anche disponibili a un confronto con la Regione per concertare strategie di intervento".



