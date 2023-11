Pila spa chiude il bilancio con 2,4 milioni di utile

Pila spa, la società che gestisce gli impianti sciistici, ha chiuso l'ultimo bilancio con un utile netto di 2 milioni e 420mila euro, il "miglior risultato di sempre", fa notare la società. Il documento "evidenzia un incremento significativo del fatturato rispetto all'anno precedente".

"La qualità di questi risultati - sottolinea Pila spa - è ancora più notevole considerando il contesto economico globale, caratterizzato da inflazione elevata, incertezza legata alla guerra in Ucraina e politiche monetarie restrittive ed il contesto locale sfidante segnato dalla coda lunga della pandemia, da precipitazioni nevose anormalmente scarse e dal ricambio generazionale del mondo degli sciatori. Nonostante lo scenario poco incoraggiante, Pila spa è riuscita a garantire la continuità operativa degli impianti offrendo un servizio di alta qualità, piste innevate programmaticamente a regola d'arte ed un'offerta ampliata e diversificata per la stagione estiva, conquistando gli amanti della montagna e dell'outdoor".

Il presidente della società, Davide Vuillermoz, spiega: "Trenta mesi fa, in piena pandemia e con gli impianti fermi, abbiamo deciso di investire sul futuro, su di noi: è la nostra natura dovevamo puntare più in alto per trovare nuovi punti di vista, non arrestare la nostra voglia di crescere e trovare nuove soluzioni per affrontare gli imprevisti, ormai sempre più frequenti nel nuovo scenario globale e locale".

Nel corso degli ultimi 30 mesi, infatti, il dipartimento delle risorse umane della società è stato guidato da specialisti che hanno affiancato i dipendenti in un percorso di crescita personale.



