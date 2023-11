Bilancio 2024 pareggia a 1,8 miliardi, crescono gli investimenti

La giunta regionale ha illustrato alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali i contenuti della legge di stabilità della Regione per il triennio 2024-2026, il bilancio programmatico 2024/2026 e il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria, approvati dalla giunta regionale.

Il documento finanziario pareggia in 1.819 milioni per l'anno 2024, 1.687 milioni per il 2025 e 1.594 milioni per il 2026. "La crescita delle entrate - fa sapere la Regione - ha permesso di finanziare tutta l'incremento delle spese obbligatorie garantendo l'equilibrio tendenziale del bilancio e al contempo adottare alcune iniziative nuove, coerenti con il Defr 2024-2026". Complessivamente, l'incidenza della spesa corrente programmata si riduce dal 78,58% al 76,97% rispetto all'anno precedente.

Le spese correnti previste, al netto del contributo al risanamento della finanza pubblica nazionale di 82,8 milioni, si attestano a 1.250 milioni di euro, mentre gli investimenti (pari a circa il 23% della spesa totale) superano i 374 milioni di euro nell'anno 2024, in crescita rispetto all'anno precedente. Quanto alla distribuzione complessiva della spesa, al primo posto figura la tutela della salute, cui è destinato il 25,3% delle risorse, e l'istruzione e diritto allo studio (12,5%).

"La sostenibilità - spiega il presidente della Regione, Renzo Testolin - è intesa in tutte le sue possibili declinazioni e si concretizzata negli obiettivi specifici di settore: politiche del lavoro, sviluppo economico e mobilità sostenibile, tutela del territorio, servizi alla persona e sostegno agli enti locali. Tali obiettivi si attueranno sia attraverso interventi diretti, sia attraverso la programmazione di interventi finalizzati ad affrontare le situazioni derivanti dai mutamenti demografici e la fragilità delle fasce di popolazione più vulnerabili, a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e a sostenere il contesto economico e lavorativo in rapido divenire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA