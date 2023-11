Era un box auto della criminalità, ora è un deposito del fiolet

L'amministrazione comunale di Charvensod ha consegnato un bene confiscato alla criminalità organizzata, un box auto in località Plan Félinaz, alla locale sezione di fiolet.

L'immobile, a seguito della confisca da parte dell'autorità giudiziaria, è stato assegnato al patrimonio del comune di Charvensod ed è stato così concesso, a seguito di una pubblica manifestazione di interesse, alla sezione del fiolet, che lo potrà utilizzare come deposito per il materiale funzionale alla sua attività.

"Concludiamo un percorso lungo con il quale concediamo uno spazio per la gestione dei materiali di una associazione importante per il nostro territorio, capace di aggregare e valorizzare le tradizioni locali", ha dichiarato il sindaco di Charvensod, Ronny Borbey.



