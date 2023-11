Sanità, secondo Agenas "situazione in miglioramento in Vda"

"I dati Agenas sulla Valle d'Aosta relativi al 2022 restituiscono un quadro in miglioramento. Dei quattro indicatori negativi, tre lo risultano per i bassi volumi di patologia trattati e non per i risultati di salute che risultano ottimali". A dirlo è il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, analizzando i dati del Programma nazionale esiti relativi all'ospedale Umberto Parini di Aosta.

Sei le aree cliniche prese in esame: hanno una valutazione bassa quella relativa a "gravidanza e parto" e quella sulla "chirurgia oncologica". Livello medio per l'area osteomuscolare e "nervoso".

Escludendo gli indicatori relativi alla gravidanza, "l'unica area davvero negativa", dice Uberti, il risultato delle performance si abbassa a causa del volume di attività, troppo basso in Valle d'Aosta. Ad esempio per l'area osteomuscolare, non considerando il valore negativo del numero di interventi minimi stabilito a livello nazionale (80) la valutazione complessiva passerebbe da media a molto alta (in Valle d'Aosta il volume di attività è di 29 interventi). L'area legata all'ostetrica ha il doppio dei parti cesarei rispetto alla media italiana (il 38,97% contro il 26,06%), a fronte di un volume di attività idoneo.

"Dobbiamo continuare a lavorare e farlo con maggiore efficacia con i nostri ginecologi - spiega Uberti - ma una delle ragioni è che si opta per il cesareo in via precauzionale, dal momento che la terapia intensiva neonatale più vicina è il Regina Margherita. Un altro fattore che incide è la pressione da parte di alcune mamme che chiedono il cesareo. Il dato negativo è comune a molti punti nascita italiani".

Nel complesso, "quello che emerge con chiarezza è un miglioramento complessivo rispetto all'anno precedente sull'area ospedaliera, nella consapevolezza di dover ancora migliorare.

Riguardo ad alcune specialità i piccoli numeri si traducono in una lettura negativa di dati che in realtà sono positivi della nostra sanità", dice l'assessore Carlo Marzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA