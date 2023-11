Marzi, "situazione medici di Pediatria è drammatica"

"La situazione nel reparto di Pediatria è drammatica". Lo dice l'assessore Carlo Marzi riferendosi alla carenza di specialisti, passati da 11 a sette.

"Se per risolvere il problema della Gastroenterologia, altrettanto drammatico, siamo arrivati fino in Piemonte, per la Pediatria abbiamo cercato convenzioni fino in Liguria per trovare pediatri che possano scegliere la Valle d'Aosta come luogo di lavoro. In tutta Italia la situazione è drammatica, lo diventa qui a maggior ragione", aggiunge Marzi.

"All'ultimo concorso si sono candidati in quattro - aggiunge il direttore generale, Massimo Uberti - e ora siamo curiosi di vedere in quanti si presenteranno. Le candidature sono comunque il segno del grande sforzo di messa in evidenza di alcune peculiarità valdostane".



