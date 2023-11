Casinò Saint-Vincent, trend introiti cresce del 10%

Al Casinò di Saint-Vincent i primi dieci mesi del 2023 confermano il trend positivo di miglioramento rispetto al 2022: il progressivo introiti lordi è pari a 56 milioni e 249.446 euro, il 10,65% in più rispetto all'anno precedente, ripartiti in 24.901.638 euro ai tavoli da gioco e 31.347.807 alle slot machine. Gli ingressi al 31 ottobre 2023 sono 263.113, in crescita del 9,75% rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati sono stati forniti dalla casa da gioco valdostana.

Il mese di ottobre si è chiuso con un incasso di 5 milioni e 958.582 euro, il 18,3% in più rispetto a ottobre 2022 (più 921.920 euro). Gli ingressi sono stati pari a 25.109 (+1%).

