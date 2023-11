Riunificazione autonomisti, "ora accelerare il processo"

"La scadenza delle elezioni europee deve portare ad una accelerazione del processo di ricomposizione dell'area autonomista che consenta di presentarsi alle urne e alle prossime sfide che aspettano la Valle d'Aosta su problemi cruciali in una prospettiva seria e responsabile di unitarietà".

Lo scrivono, in una nota, i movimenti autonomisti Alliance Valdôtaine et VdaUnie-Mouv, "sottolineando con soddisfazione la scelta dell'Union Valdôtaine di proseguire il cammino, principalmente attraverso la formazione di un'apposita Commissione mista che guiderà il processo, che già era stato avviato nel mese di maggio".

Nei prossimi giorni "i movimenti lavoreranno sia per la definizione dei membri della loro delegazione, sia sui contenuti da proporre in vista del processo che porterà verso un'Union Valdôtaine che sia elemento unificatore del mondo autonomista e federalista".



