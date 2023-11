Incidente per coppia valdostana in Australia, lei è grave

Una ventiseienne valdostana, Elena Perrone, di La Salle, è ricoverata "in condizioni critiche" al Royal Adelaide Hospital, ad Adelaide, nel sud dell'Australia, per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. La giovane era in viaggio di nozze con il marito, Gabriele Cairo, di 28 anni, che è rimasto ferito in maniera leggera.

L'incidente risale al 31 ottobre a Everard Central. La coppia si trovava su un furgone che si è scontrato, per cause da accertare, contro un'auto. Due donne - di 54 e 84 anni - che si trovavano sulla vettura sono morte mentre un terzo passeggero è rimasto gravemente ferito. Gabriele Cairo - fa sapere la polizia - è stato arrestato per guida pericolosa e lesioni gravi e poi rilasciato su cauzione: a gennaio dovrà comparire davanti ai giudici australiani.



