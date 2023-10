Nuovi ipianti vitivinicoli, 'risposta positiva dal ministro'

"Una risposta positiva da parte del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, relativamente alle richieste avanzate rispetto alla soglia minima per il rilascio delle nuove autorizzazioni per nuovi impianti vitivinicoli". E' quanto annuncia di aver ricevuto l'assessore all'Agricoltura, Marco Carrel.

"L'attenzione - fa sapere l'assessorato - che, nella sua lettera, il ministro Lollobrigida dimostra nei confronti della richiesta portata avanti dall'assessore Marco Carrel giunge dopo mesi di impegno e lavoro congiunto con gli assessori di altre regioni, in primis la Liguria, durante i quali l'assessore e i suoi omologhi si sono fatti carico di questa problematica che tocca da vicino la realtà del nostro territorio alpino. Nel corso dei vari incontri a margine delle Commissioni politiche agricole e grazie al confronto puntuale e alla sinergia di intenti e obiettivi venutasi a creare in questi mesi di operato, è stato possibile aprire un dialogo concreto con il ministro che ha dato i suoi frutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA