Albergatori, sterili polemiche sulle gare a Zermatt-Cervinia

"Riteniamo che le polemiche nate per qualche fotografia dei necessari ed indispensabili lavori di messa in sicurezza siano sterili". Così Luigi Fosson, presidente dell'Adava, in una nota, riguardo alle gare di Coppa del mondo di sci alpino previste a Zermatt e Cervinia dall'11 al 19 novembre prossimi.

Secondo il presidente dell'associazione degli albergatori valdostani, "Breuil-Cervinia e Zermatt, organizzando questo evento unico, consentono alle imprese locali (ma non solo) di lavorare in un periodo di bassa affluenza, attuando il concetto di destagionalizzazione di cui da tempo si parla. Già nelle scorse settimane diverse strutture hanno iniziato ad accogliere squadre nazionali in allenamento e dai prossimi giorni sono attesi tifosi e appassionati, tutte persone che senza la Coppa del Mondo non avrebbero raggiunto la nostra regione in questo periodo".

Per Fosson "l'assenza di eventi, di qualunque portata essi siano (ma comunque a maggior ragione se si tratta di una Coppa del Mondo), significherebbe rinunciare a una promozione inestimabile, nonché all'indotto che ne deriva".

In questo senso "siamo convinti che la crescita e lo sviluppo delle attività e dei comprensori sciistici e la realizzazione di eventi sportivi possano essere portati avanti nel rispetto dell'ambiente in una fase di cambiamento climatico che è innegabile ed è sotto gli occhi di tutti. L'alternativa non può essere chiudere tutto e far morire un settore che crea indotto per un'intera regione e per centinaia di famiglie, lasciando una Valle d'Aosta spoglia e selvaggia, mentre tutto il resto del mondo, a iniziare dalle località alpine di prossimità, continua a vivere di turismo, eventi, prestigio e vetrine internazionali".



