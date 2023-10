Film sulla società russa vince Frontdoc 2023

Il lungometraggio "Manifesto" di Angie Vinchito (Federazione Russa, 2022, 68') ha vinto Frontdoc 2023, il Festival internazionale del cinema di frontiera giunto alla tredicesima edizione. La motivazione: "Uno scioccante e rivelatore sguardo sulla società russa composto da decine di filmati postati online da adolescenti. Azioni quotidiane, riprese rubate in classe, scene di ordinaria violenza verbale, fisica e psicologica, momenti di gioia, panico e tenerezza, svelano il ritratto impietoso di un gigante al tempo spaventoso e fragile. La verità sta nella superficialità stessa delle immagini da social, oltre l'idea di documentario e testimonianza" Come mediometraggio è stato premiato "Self-portrait along the border line" di Anna Dziapshipa (Georgia, 2023, 50') e come cortometraggio "Olores" di Alba Esquinas (Spagna, 2022, 10'). La giuria del festival era composta dall'autrice Lia Furxhi, dal critico Roberto Manassero, e da Laure Portier, regista francese.

Direttori artistici del festival sono Nora Demarchi e Gian Luca Rossi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA