Testolin, Orgueil valdôtain sia nella commissione speciale

(ANSA) - PONT-SAINT-MARTIN, 28 OTT - Inserire un rappresentante del manifesto Orgueil valdôtain, lanciato nel gennaio scorso, tra i cinque membri unionisti della commissione speciale dei dieci, l'organismo che entro il 30 giugno 2024 dovrà portare a termine la riunificazione dell'area autonomista, sotto la bandiera dell'Uv. E' la richiesta di Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d'Aosta, in apertura del congresso dell'Union valdôtaine, che si sta svolgendo al palazzetto dello sport di Pont-Saint-Martin. Gli altri cinque componenti della commissione speciale - nella bozza di documento in discussione al congresso - saranno definiti dagli altri movimenti che partecipano alla ricomposizione dell'area autonomista.

"Ci sono persone - ha detto Testolin ai circa 250 delegati presenti - che hanno voluto stimolare la discussione, anche iscritti all'Uv che hanno rilanciato una voglia di riunire, tramite l'organizzazione Orgueil valdôtain. Ci sono delle persone sedute in questa sala che hanno voluto stimolare da fuori questo passaggio. Chiedo di dire che all'interno di questo momento di crescita - in cui si andrà a definire cosa sarà l'Union valdôtaine e le formule per aderire e progredire tutti assieme, anche per organizzare il primo appuntamento elettorale importante - si possa identificare, quando ci sarà la volontà di farlo, tra gli unionisti, un rappresentante di Orgueil valdôtain che possa essere presente come unionista all'interno della nostra delegazione dei cinque. Perché è quello il momento di mettere insieme le forze".

Tra gli assenti al congresso l'ex presidente della Regione e consigliere regionale Erik Lavevaz, che ha spiegato ai colleghi di avere un problema di salute.



