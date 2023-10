Turismo e cultura, da Aosta il via libera al tandem con Ivrea

Via libera della giunta di Aosta allo schema di Protocollo d'intesa per la valorizzazione culturale e lo sviluppo turistico dei comuni di Aosta e Ivrea.

Attraverso l'accordo, di durata triennale dal momento della sottoscrizione, le amministrazioni dei due comuni "si prefiggono l'obiettivo di potenziare l'offerta culturale e turistica e di renderla fruibile sia ai residenti che ai visitatori esterni, promuovendo politiche volte alla valorizzazione delle culture locali e delle tradizioni, alla conservazione del patrimonio architettonico e alla tutela del territorio e delle produzioni autoctone". Il punto di partenza è dato dal fatto che i due territori "sono strettamente connessi per vicinanza, non solo geografica, ma anche culturale e turistica in quanto entrambi si presentano ricchi di attrattive di carattere ambientale, paesaggistico, agricolo, storico, artigianale e culturale, Tra gli obiettivi previsti vi sono la promozione congiunta di "politiche culturali, turistiche e sportive, mediante l'organizzazione di eventi", l'ottimizzazione dell'offerta culturale "delle rispettive realtà, favorendo l'ideazione e la promozione di iniziative coordinate rivolte alla cittadinanza e ai turisti". Riguardo alle "politiche trasportistiche generali" si punta anche alla "promozione della mobilità green" e a "favorire l'interscambio di flussi turistici, promuovendo l'interazione tra città e territorio limitrofo". Non manca l'obiettivo di "intercettare e partecipare congiuntamente a linee di finanziamento regionali, nazionali ed europee su tematiche di interesse comune". Entro 60 giorni dall'approvazione del protocollo sarà istituita una Cabina di regia politico-strategica, costituita da rappresentanti politici e tecnici appartenenti ai due enti sottoscrittori che determinerà gli indirizzi generali e approverà un programma annuale.



