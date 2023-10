Sociale, è nata ad Aosta l'associazione Quid

Non si vuole fermare al solo quartiere Cogne e nemmeno limitarsi alla città di Aosta: la neonata associazione Quid - quartiere unione identità dignità, che si presentata oggi, mira ad avere "carattere regionale".

"Gli associati troveranno un aiuto concreto nel discutere le tematiche che coinvolgono i servizi sociali, con un occhio di riguardo verso i cittadini svantaggiati o in situazioni di violenza domestica", fa sapere Quid. L'associazione intende occuparsi anche di "attività culturali, con l'organizzazione di eventi mirati, e di formazione professionale, in modo da accrescere negli associati conoscenze e abilità".

Il logo è rappresentato da "una mano che raccoglie un insieme" e che descrive "la consapevolezza che aiutare gli altri è aiutare noi stessi e che la comunità, non il singolo, può permettere di superare i momenti più difficili".

Quid è guidata da Liliana Padurariu, che in passato è stata anche vicepresidente dell'associazione quartiere Cogne. La sua vice è Paola Iseglio, Emanuela Marthyn è la segretaria mentre Luca Ferrara il tesoriere. Al momento ci si può mettere in contatto con l'associazione via telefono (3762010582) o e-mail (quidaosta@gmail.com).



