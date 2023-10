Aosta, un servizio di sgombero neve per la pista ciclabile

La nuova rete di piste ciclabili della città di Aosta potrà contare sullo sgombero neve e sullo spargimento di sale antigelo. La giunta comunale ha infatti deciso di prevedere previsione di affidamento del servizio per la stagione invernale 2023/2024, con un importo previsto di circa 46mila euro, comprensivo di Iva.

"Poiché i nuovi tratti della rete di piste ciclabili in via di realizzazione per poco meno di 15 chilometri saranno fruibili, salvo eccezioni, anche durante i mesi invernali era necessario prevedere un servizio da destinare, in particolare, ai 2,3 chilometri di pista ciclabile realizzati in sede propria e/o adiacenti al piano veicolare", fa sapere l'amministrazione comunale.

Per quanto riguarda i percorsi ciclopedonali (6,2 chilometri), "lo sgombero neve e lo spargimento di sale antigelo verranno svolti nell'ambito dell'appalto per i servizi di igiene urbana e di raccolta rifiuti, mentre i 6,3 chilometri di pista ciclabile individuata in sede stradale nelle 'zona 30' e nelle Ztl saranno oggetto delle operazioni di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulla viabilità ordinaria".



