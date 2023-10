Terme di Ayas, chiesti 470 mila euro al direttore dei lavori

Il procuratore regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, Giuseppe De Rosa, contesta un presunto danno erariale di circa 470 mila euro all'ingegnere Corrado Trasino, oltre che al suo studio, nella qualità di direttore dei lavori di riconversione del palazzetto del ghiaccio di Champoluc nel centro benessere 'Monterosaterme'.

Era stato il comune di Ayas a presentare un esposto alla procura contabile: nell'ambito di una causa civile tra l'ente locale e l'impresa che si era occupata dei lavori - procedimento che non vede coinvolto Trasino - una consulenza tecnica d'ufficio aveva quantificato danni per circa 500 mila euro. La vicenda riguarda in particolare delle infiltrazioni d'acqua da una vasca.

"Il centro benessere è sempre stato aperto" e "l'ente locale ha trovato un facile capro espiatorio. Questa richiesta danni è un finanziamento con cui il comune vorrebbe rifare delle opere, non si sa in quali termini", ha detto durante l'udienza l'avvocata Simonetta Biondo, che assiste Trasino.

