Comune Aosta, "con Israele e con il popolo Palestinese"

"Con Israele, con il popolo Palestinese, con la democrazia e per la pace": è il titolo di un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Aosta relativamente alla crisi in atto in Medio Oriente.

Dopo le premesse ("sabato 7 ottobre 2023 ha avuto inizio un'aggressione senza precedenti da parte dell'organizzazione terroristica islamica Hamas ai danni di Israele" e " il primo bilancio dell'attacco e della rappresaglia israeliana ha causato migliaia di vittime civili su entrambi i fronti"), il documento impegna il Consiglio comunale di Aosta a "condannare fermamente l'attacco ai danni di Israele da parte dell'organizzazione terroristica islamica Hamas". Inoltre impegna il presidente del Consiglio comunale a "trasmettere il seguente ordine del giorno all'Ambasciatore israeliano in Italia e ai Parlamentari valdostani con l'obiettivo di farsi parte attiva in ogni sede per sostenere l'auspicato processo di pace e con l'obiettivo finale di giungere alla soluzione 'Due popoli e due Stati' che convivano nella sicurezza reciproca".



