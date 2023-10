Chambre, cresce il numero delle imprese in Valle d'Aosta

Il terzo trimestre del 2023 registra una crescita del numero delle imprese valdostane. Lo comunica la Chambre Valdôtaine informando che lo stock di imprese registrate in Valle d'Aosta al 30 settembre 2023 è di 12.419 unità, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+69 imprese) e del 0,3% rispetto al II trimestre dell'anno (+31 imprese).

"Prendendo in esame la dinamica di iscrizioni e cancellazioni rispetto allo stesso periodo del 2022 - si legge in una nota - si segnala un calo del numero di nuove imprese (110 contro 134) così come, seppur di poco, anche delle cancellazioni non d'ufficio (77 contro 78), con un saldo tra iscrizioni e cancellazioni di +33 imprese. Alla luce dei dati sopra esposti, risulta un tasso di crescita che si attesta sul valore di +0,27%, in calo rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente (+0,46) ma in linea con quello del Nord Ovest (+0,27%) e superiore rispetto al dato nazionale (+0,26%)".

Prendendo in esame i diversi settori economici, si evidenzia una crescita dei comparti dell'industria (+2,7% e +24 imprese), delle costruzioni (+1% e +23 imprese), del turismo (+2,7% e + 48 imprese) e dei servizi alle imprese (+2,7% e +43 imprese); in calo invece i settori dell'agricoltura (-0,9% e - 13 imprese) e del commercio (-1,1% e - 21 imprese).

"I numeri legati all'anagrafica delle imprese - commenta il presidente della Chambre, Roberto Sapia - sono ancora in crescita, ma gli elementi di preoccupazione sono comunque presenti. Al tasso di inflazione così come al complesso contesto internazionale si affianca il complicato momento legato alla rete di trasporti. La chiusura del Traforo del Monte Bianco, seppur per un periodo ridotto rispetto a quello inizialmente previsto, e gli interventi sulla linea ferroviaria destano certamente un senso di incertezza nel comparto imprenditoriale che aspetta di poterne valutare le reali ricadute e che in questo momento si dimostra quindi attendista rispetto a nuovi investimenti".



