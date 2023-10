Cdm Zermatt-Cervinia, Vda Aperta "uno scempio su ghiacciaio"

"Un ghiacciaio sfregiato è per sempre. In piena crisi climatica le immagini delle ruspe che sfregiano il ghiacciaio per la gara Zermatt-Cervinia sono assurde". Lo scrive, in una nota, Valle d'Aosta Aperta in merito ai lavori di preparazione per la Coppa del Mondo di sci alpino a Zermatti e Cervinia.

"Ci pare impossibile - si legge ancora - che qualcuno abbia regolarmente autorizzato questo scempio. Non si possono spendere soldi per iniziative legittime e doverose come quelle di Fondazione Montagna Sicura per monitorare e tutelare i ghiacciai e poi autorizzare questo scempio".

