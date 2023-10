Nas in mensa delle scuole quartiere Dora, aperta inchiesta

E' stata consegnata alla Procura di Aosta la relazione sul sopralluogo effettuato la scorsa settimana dai carabinieri del Nas nella mensa delle scuole del quartiere Dora, nel capoluogo valdostano. E' stato aperta un'inchiesta (fascicolo Modello 45). I militari hanno riscontrato "odore di fognatura". Non sono stati trovati roditori (nel frattempo è iniziata la derattizzazione) ma sono trovate trappole per topi nei locali della scuola. Il Comune di Aosta ha già individuato un locale alternativo, in accordo con i genitori, a circa 200 metri dalla sede scolastica.



